La polizia stradale ha fermato all'altezza del casello di Ivrea, sull'autostrada A5, la Torino-Aosta, un'automobile con una persona a bordo. L'uomo, su richiesta degli agenti, ha fornito l'autocertificazione per la giustificazione degli spostamenti in quanto impiegato in un'impresa di pompe funebri. Sottoposto all'alcoltest, però, è risultato ubriaco: aveva un tasso alcolico nel sangue cinque volte superiore al limite massimo consentito. L'uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza; gli agenti hanno provveduto anche al ritiro della patente.