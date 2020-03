Ruba una bicicletta del bike sharing, 18enne denunciato a Torino

Un ragazzo italiano di 18 anni ha rubato una bicicletta del bike sharing nella zona di Barriera di Milano, a Torino, ma è stato notato, inseguito e bloccato da una pattuglia della polizia, che passava in quella zona. Il ragazzo ha forzato la staffa della colonnina del dispositivo di noleggio, è balzato in sella alla bicicletta e si è allontanato pedalando. Alla vista dei poliziotti, però, il giovane ha abbandonato il mezzo e ha tentato di proseguire la fuga a piedi ma senza esito. Oltre alla denuncia per furto, nei suoi confronti è scattata anche quella per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per contrastare l'emergenza coronavirus.