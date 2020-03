Ancora temperature rigide In Piemonte: per la terza notte, il termometro è sceso sotto zero in diverse località montane ma anche in città. L’Arpa ha registrato una minima di -16.6 ai quasi 3000 metri del Sommeiller, sopra Bardonecchia (Torino); -15.9 a Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, -14.7 a Balme (Torino), -13 a Sampeyre (Cuneo) e Alagna Valsesia (Vercelli) -12.2 a Macugnaga (VCO). In città, si sono registrati -2.1 ad Asti, -0,1 ad Alessandria; nel centro di Torino minima di 1.3, sulla collina invece, a Pino, -0.6.

Le previsioni

Il clima invernale proseguirà almeno fino a domani compreso, mentre oggi pomeriggio le nubi aumenteranno con nevischio anche a quote collinari. Domani probabili precipitazioni, tranne che nel nord-est della regione, con raffiche di vento molto forti previste sulle Alpi Liguri e Marittime e sull'Appennino.