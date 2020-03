Torino, consegnano droga a domicilio in bicicletta: denunciati

In provincia di Torino, a Leini, due fratelli sono stati denunciati dai carabinieri perché consegnavano la droga a domicilio, in bicicletta. Si tratta di due ragazzi, uno di 17 anni e uno di 24. In tasca avevano 14 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 85 euro in contanti. La denuncia è scattata per detenzione ai fini di spaccio e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.