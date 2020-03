Droga nel Torinese, hashish nell’auto: arrestato 51enne

Un italiano di 51 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso alla guida di un'automobile, a Beinasco (in provincia di Torino), a bordo della quale c'erano tre panetti di hashish. L'intervento è stato svolto dai carabinieri. Per l'uomo è anche scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità relativi al decreto del coronavirus (LA DIRETTA). Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta LIVE