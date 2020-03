Torino, tenta rapina e minaccia carabinieri roteando pietra: fermato

Un 40enne originario di Cuba, M. F., ha tentato di rapinare una tabaccheria ed è stato per questo motivo fermato dai carabinieri a Beinasco, comune di quasi 19mila abitanti in provincia di Torino. A dare l'allarme al 112 è stato il proprietario del negozio. Una volta arrivati sul luogo della tentata rapina, i militari sono stati minacciati dall'uomo, che agitava in aria una grossa pietra infilata in una calza. La perquisizione ha rivelato come il cubano fosse in possesso anche di una pistola a salve priva del tappo rosso, di un coltello multiuso e di un cacciavite.