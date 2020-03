Torino, picchia la compagna per avere i soldi per la droga: condannato

Il tribunale di Torino ha inflitto una condanna a quattro anni di carcere a un uomo processato con l'accusa di comportamenti violenti nei confronti della compagna. Si tratta di un italiano disoccupato, che spesso pretendeva dalla donna i soldi necessari per procurarsi sostanze stupefacenti e, per questo motivo, sette mesi fa era stato arrestato. La parte lesa è una giovane marocchina che lavora in un centro di assistenza per anziani. L'imputato è stato chiamato a rispondere di estorsione (reato che, su richiesta dell'avvocato difensore, è stato derubricato in tentata estorsione) e maltrattamenti. Il tribunale, con la condanna, ha disposto la scarcerazione e gli arresti domiciliari.