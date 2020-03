Risulta ancora positiva la prima persona contagiata dal coronavirus in Piemonte, l'uomo si trova in isolamento presso la propria abitazione. Sul territorio proseguono i controlli a Settimo Torinese 30 persone sono state denunciate per aver formato un assembramento all'interno di un magazzino all'ingrosso della città. (LIVE - LO SPECIALE)

8:25 – Paziente 1 ancora positivo

È ancora positivo al coronavirus il primo contagiato in Piemonte, questo quanto emerso dagli esiti dell'ultimo tampone a cui è stato sottoposto il paziente 1 piemontese dopo un lungo ricovero all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. "La sua - spiegano i medici - non è da considerare una ricaduta. Molte infezioni hanno questo comportamento che non è inconsueto". L'uomo, al momento è in isolamento domiciliare, non dovrà tornare in ospedale, ma dovrà sottoporsi ad altri tamponi.

8:05 – Controlli, assembramento in un magazzino: 30 denunciati

La polizia locale di Settimo Torinese ha denunciato 30 persone per assembramento non autorizzato in un magazzino all'ingrosso della città, in via Torino. "I controlli delle forze dell'ordine proseguiranno nei prossimi giorni e l'ordine di servizio è di applicare la massima severità, ne va della salute di tutti", fanno sapere dall'amministrazione comunale che ha deciso di utilizzare anche la protezione civile per i controlli sul territorio, in ausilio a carabinieri e agenti della polizia locale.