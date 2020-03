Torino, prende a calci l'automobile dopo lite con compagna: fermato

Un uomo di 32 anni è stato notato da una pattuglia della polizia in strada Lanzo, nella zona di Madonna di Campagna, a Torino, mentre prendeva a calci un'automobile parcheggiata. Insospettiti dal comportamento dell'uomo, gli agenti hanno effettuato un controllo, dal quale è emerso come nel cruscotto della vettura fosse nascosta una pistola. Il 32enne è stato fermato. L'uomo ha raccontato agli agenti che poco prima aveva litigato con la compagna per via dell'esistenza di una relazione clandestina ma non ha saputo spiegare la ragione del possesso dell'arma, che aveva la matricola abrasa.