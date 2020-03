A Dogliani (in provincia di Cuneo), considerata la capitale delle Langhe sud occidentali, una donna positiva al coronavirus ha partorito una bambina. Per il paese, questa nascita è un "vero e proprio raggio di sole": così l’ha definita l'amministrazione comunale, comunicando anche che "mamma e piccola stanno bene". Il parto è all'ospedale di Cuneo. La bisnonna (anch’essa positiva) della neonata si trova nel nosocomio di Mondovì (nel Cuneese). La famiglia ha fatto sapere alla giunta che l’anziana e la neo madre non si trovano in terapia intensiva e non sono neppure intubate (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE IN PIEMONTE E IN ITALIA). Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE