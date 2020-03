Anche i cittadini di Torino si sono dati appuntamento alle 12 di oggi sui balconi e sulle finestre delle loro abitazione per applaudire i medici e gli infermieri in prima fila nell’emergenza coronavirus. Un ringraziamento simbolico che la città ha voluto dedicare a tutte le persone impegnate in questi giorni difficili. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Intanto, hanno preso il via nella notte le operazioni di sanificazione delle piazze e delle strade volute dalla Giunta comunale guidata da Chiara Appendino.

Proseguono anche i controlli a tappeto su tutta la Regione e non mancano i gesti di solidarietà.

11:55 - Al via la sanificazione di Torino

Al via dunque nella notte la sanificazione delle vie di Torino. È stata la stessa sindaca Appendino a pubblicare sui social le immagini degli operatori al lavoro in piazza Castello (all'angolo con via Po) e in piazza Carlo Alberto.

11:29 - Controlli e denunce ad Asti e nel Vercellese

Controlli a tappeto in tutta la Regione. Solo nel Vercellese sono state centinaia le persone fermate dalle forze dell’ordine. Di queste una sessantina, individuate fuori dal proprio comune di residenza, non erano in possesso di una giustificazione valida per lo spostamento in auto o con altri mezzi.

Ad Asti, invece, il titolare di una pizzeria è stato denunciato per il mancato rispetto delle restrizioni con la conseguente sospensione della licenza. Denunciati anche due giovani, fermati mentre senza una valido motivo a Moncalvo.

11:26 - Ronde e volontariato a Torino

Nel capoluogo, diversi volontari si sono messi a disposizione per aiutare le persone in difficoltà, ad esempio facendo loro la spesa e portandogliela a casa. In un condominio del centro storico è stato organizzato un servizio destinato agli over 75 e alle persone che, eventualmente, andranno a trovarsi in isolamento precauzionale e per questo saranno "bisognosi d’aiuto”. Non mancano anche i tentativi di sanificazione fai-da-te. In una via nei pressi di piazza San Carlo qualcuno stamani è sceso in strada e ha sparso sul marciapiede un'intera confezione di alcool denaturato.