Incidente a Ivrea, investita da un’auto: muore donna di 96 anni

Incidente mortale ieri sera in via Torino, a Ivrea. Una donna di 96 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’anziana, residente poco distante, è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta per la gravità delle ferite riportate. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 41 anni di Ivrea, per il quale si profila una denuncia per omicidio stradale. La polizia locale sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso.