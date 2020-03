E’ stato sospeso a Torino il pagamento per le utenze non domestiche della tassa sulla raccolta dei rifiuti. Lo rende noto Palazzo Civico. Le scadenze per il saldo della seconda e la terza rata dell’imposta erano fissate per il 16 marzo e il 15 maggio. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale cittadina, con delibera su proposta dell'assessore al Bilancio Sergio Rolando, per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalle misure di contenimento del coronavirus. "Obiettivo del provvedimento - spiega la nota - è contribuire a limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus".

Ingressi contingentati al Palazzo di Giustizia

Il procuratore generale, Francesco Saluzzo, ha disposto un numero limite di accessi al Palazzo di Giustizia di Torino per gli esterni. Tale numero è stato determinato, per ciascun ufficio, in 100 unità in Corte d'appello, 50 alla procura generale, 200 in tribunale, 100 in procura. Il personale addetto alla vigilanza gestirà i flussi avendo a disposizione elenchi nominativi delle persone autorizzate a entrare nell'edificio. A partire da domani l'unico ingresso aperto al pubblico sarà quello su corso Vittorio Emanuele. Gli avvocati dovranno "dimostrare la ragione e il motivo dell'accesso" e, se intendono andare al Consiglio dell'ordine - che si trova nel Palazzo - non potranno discostarsi dal percorso o raggiungere altri luoghi. Per evitare code e assembramenti, bisognerà presentarsi ai tornelli in "rigoroso ordine numerico" erogato da un distributore. Il presidente del tribunale, Massimo Terzi, osserva che "i contingentamenti, in relazione all'estensione del Palazzo Caccia, che mediamente in un periodo normale ha presenze non meno di 10 volte superiore rispetto al flusso con picchi anche di 15/20 volte, garantiscono condizioni di fatto molto migliori di qualunque altra struttura esterna, al netto dei comportamenti di autoresponsabilità dei singoli".

Annullata la manifestazione Messer Tulipano a Pralormo

In provincia di Torino è stata annullata la manifestazione Messer Tulipano, prevista dal 28 marzo al primo maggio al Castello di Pralormo. Lo comunicano gli organizzatori in accordo con l'amministrazione comunale. "Siamo consapevoli che Messer Tulipano, giunto alla XXI edizione, sarebbe stato anche quest'anno un importante volano per l'economia di Pralormo e del suo territorio, che nel 2019 ha ottenuto il riconoscimento Spiga Verde che premia la tutela del paesaggio e la gestione sostenibile del patrimonio rurale", spiegano gli organizzatori. “Il parco del Castello sarà comunque inondato come sempre di 100.000 tulipani fioriti. Sarà possibile ammirare il percorso della fioritura sui nostri canali social, Facebook e Instagram”, concludono.