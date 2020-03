Coronavirus, il governatore Cirio: "Pronti a chiudere il Piemonte"

Il Piemonte è pronto a chiudere per l'emergenza Coronavirus. "Se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo - ha detto il governatore Alberto Cirio ai microfoni di Radio 24 - credo che anche il Piemonte dovrà in qualche modo essere compreso".

Le parole del presidente Alberto Cirio

"Se le parole del presidente Fontana - ha precisato il presidente della Regione - vanno nella direzione di chiudere tutto, credo che a questa riflessione vada prestata grandissima attenzione. E' per questo che l'ho sottoposta all'unità crisi e al comitato scientifico regionale, per avere già oggi un parere da trasmettere al governo", ha sottolineato il governatore. "E' necessario - ha aggiunto Cirio - capire cosa vuol dire fermare tutto. Negozi, bar e ristoranti stanno già chiudendo di loro iniziativa. Il problema è fermare le fabbriche e credo che le autorità nazionali competenti debbano fare una valutazione di merito. La Lombardia è la prima regione d'Italia per capacità e qualità produttiva in termini sanitari e ha avuto la sciagura di vivere prima di tutti noi questa epidemia. Se dalla Lombardia, in modo qualificato, arriva questo monito, penso che sarebbe da irresponsabili non verificarlo e, quanto meno, non sottoporlo all'Istituto superiore della Sanità e al ministero". Il governatore ha poi spiegato che "dai nostri dati epidemiologici risulta che il Piemonte è 7-8 giorni indietro rispetto a quanto accaduto in Lombardia. Con il problema che noi abbiamo una popolazione più anziana. L'incidenza dei ricoveri in terapia intensiva è di 15 casi su 100 rispetto agli 8 o 10 della media nazionale. Significa che stiamo correndo più forte nella stessa direzione di una regione che ha vissuto prima di noi questa esperienza", ha concluso il presidente della Regione.

Vietato l'escursionismo in Val Grande

Il Corpo Forestale della Val Grande, area naturale protetta tra l'Ossola e il Verbano, ha vietato le escursioni nella zona. ''Entrare in Val Grande oggi con la neve, i bivacchi chiusi e l'emergenza coronavirus è vietato. Eventuali attività di soccorso o ricerca dei dispersi che si venissero a creare - si spiega in una nota -, oltre a distogliere personale tecnico, sanitari e di polizia dall'impiego ordinario, possono sovraccaricare le strutture sanitarie, già impegnate nella situazione contingente''.

Nell'Astigiano rimborsato il servizio scuolabus

Il Comune di San Damiano d'Asti ha deciso di rimborsare alle famiglie le spese sostenute per il servizio di scuolabus, non utilizzato a causa dell'emergenza coronavirus. "Si tratta di un primo provvedimento - ha spiegato il sindaco Davide Migliasso - al quale ne seguirannno altri a sostegno di famiglie, infanzia e anziani, nonché agevolazioni alle aziende ed alle attività commerciali".

Il sindaco di Macugnaga: "Troppi pendolari dalla Lombardia"

Secondo sindaci e amministratori locali dei centri montani dell'Ossola, molti proprietari di seconde case, specie provenienti dalla Lombardia, vi si sono trasferiti con le famiglie nell'illusione di una fuga dall'infezione, facendo poi i pendolari verso Milano e altre zone.

La lettera al Prefetto

Per far fronte alla situazione Stefano Corsi, sindaco di Macugnaga, nota località in Valle Anzasca ai piedi del Monte Rosa, ha scritto una lettera al Prefetto del Verbano Cusio Ossola: "A fronte del Dpcm relativo all'emergenza Covid-19 - scrive il sindaco - e avendo avuto riscontro da parecchi frequentatori della nostra stazione turistica che hanno espresso la volontà di fare ritorno a Macugnaga nel prossimo weekend con le rispettive famiglie, con la presente si richiede quali misure di controllo sono da attuare, considerata l'emergenza sanitaria, soprattutto a tutela dei nostri concittadini residenti". Anche altri sindaci ossolani hanno manifestato preoccupazione e si preparano ad intervenire.

A Novara sanificazione straordinaria delle strade

A Novara il Comune ha disposto una pulizia e sanificazione straordinaria delle strade, eseguita da Assa, l'ex municipalizza che si occupa degli interventi ambientali in città. L'intervento coinvolgerà anche i cosiddetti 'lotti B', cioè lungo le strade secondarie. ''Un servizio che abbiamo fortemente voluto - ha detto il sindaco Alessandro Canelli - e anche per quelle vie e strade che solitamente, nel normale svolgimento dell'attività di pulizia, non sempre vengono interessate. Inoltre, in questo periodo, il traffico è decisamente ridotto, sono diminuite le auto e il passaggio dei mezzi è sicuramente più semplice e agevole, garantendo una maggiore efficacia del servizio''.

