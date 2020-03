Incidente fra tre auto nel Torinese, un morto e due feriti

Un persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo l'area picnic della Strada provinciale per Cafasse a Lanzo, nel Torinese. La vittima è una donna di 58 anni, che viaggiava a bordo di una Nissan Note centrata frontalmente da un'Alfa Romeo 147, guidata da un 23enne. Quest'ultimo, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza macchina. Come riferisce il 118, i due feriti sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde all'ospedale di Ciriè. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le tre auto sono state sequatrate.

