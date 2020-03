Sono stati intensificati i controlli sulle strade del Piemonte a seguito del decreto del Presidente del Consiglio, che ha reso "zona protetta" tutta la Penisola italiana. In ogni caso, il principale obiettivo non è quello di punire i cittadini, ma "quello di fare informazione e di convincere gli automobilisti a restare a casa", spiegano dalla Questura di Novara, dove le misure restrittive erano entrate in vigore già con il precedente dpcm. "Rispetto alla prima giornata - aggiungono - abbiamo la sensazione che la popolazione sia più attenta a evitare spostamenti inutili". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)

Il traffico alle frontiere

Controlli a campione anche al confine con la Svizzera. Alla frontiera di Piaggio Valmara, frazione del comune di Cannobio, nel Verbano Cusio Ossola, questa mattina i frontalieri diretti in Ticino lungo la statale 34 del lago Maggiore, sono stati sottoposti a maggiori verifiche rispetto ai giorni scorsi.

Traffico scarso e nessun inconveniente a Bardonecchia, località al confine con la Francia, dove non risultano neanche violazioni al divieto di spostamenti. Pochi i pullman in transito.

Restrizioni a Novara

Le misure introdotte dal Governo comportano anche la riduzione di alcuni servizi pubblici. La Provincia di Novara ha infatti sospeso il ricevimento dei cittadini, invitandoli a contattare preventivamente gli uffici competenti telefonando ai numeri o scrivendo agli specifici indirizzi e-mail. Limitato l’accesso anche al cimitero cittadino dove, in caso di funerali, si potranno recare solo i parenti stretti dei defunti. Chiusi gli impianti sciistici.