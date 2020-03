Coronavirus, sindaco Rasero: “Isolare provincia di Asti è una follia”

"Una follia, un disastro che non ci aspettavamo". Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, commenta così la decisione del governo, contenuta del dpcm dell’8 marzo, di isolare per far fronte all’emergenza coronavirus anche la provincia di Asti. "Questa mattina saremo di nuovo convocati in Prefettura, dopo la riunione della notte, ma non sappiamo ancora di preciso cosa accadrà. Ad ora non ci è stato spiegato il motivo di questa scelta". La situazione in città era "sotto controllo", prosegue Rasero. "Sono giorni che monitoriamo la situazione, in stretto contatto con l'ospedale. Anche lì era tutto sotto controllo", ribadisce il primo cittadino, critico nei confronti del provvedimento. "Nelle prossime ore ci verrà spiegato il decreto, che deve ancora essere pubblicato, ma che è stato annunciato ufficialmente", sottolinea, rivelando di avere ricevuto telefonate da decine di astigiani allarmati. "C'è chi è al mare, o in montagna, e voleva sapere se doveva tornare. Sono tutti molto preoccupati".

Il sindaco di Novara Alessandro Canelli: "Non c'era alternativa"

Reazione opposta ha avuto il sindaco di Novara Alessandro Canelli, che parla della decisione come dell’”unica cosa da fare”. "Non era pensabile che la nostra provincia, a ridosso della Lombardia e con un via vai di novaresi verso Milano ogni giorno potesse non essere inclusa tra le 'zone rosse'", sottolinea Canelli. "Quando ieri il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, mi ha preannunciato che la nostra provincia, a differenza di Asti e Alessandria, era esclusa dai provvedimenti più drastici, l'ho pregato di farsi sentire con il governo. E sono molto soddisfatto che alla fine ci sia riuscito. Era l'unica cosa da fare". "Per chi deve prendere decisioni - aggiunge Canelli - non c'era alternativa. Anzi, sono convinto che questi provvedimenti avrebbero dovuto essere assunti due settimane fa, ma allora forse mancava la percezione della gravità della situazione e non c'è stato il coraggio sufficiente". "Come Comune - conclude il sindaco di Novara - ridurremo tutto tranne i servizi essenziali, lasciando a casa anche il personale che non sarà ritenuto necessario".