Incendiava cassonetti a None: individuato e denunciato un 48enne

I carabinieri e la polizia locale hanno individuato a None (in provincia di Torino) e denunciato un disoccupato 48enne del luogo che il mese scorso, in paese, ha dato fuoco a cinque cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Gli investigatori sono risaliti al piromane esaminando i filmati della videosorveglianza. I militari lo hanno sorpreso mentre si aggirava nei pressi di alcuni contenitori d’immondizia in via Torino. Nel corso della perquisizione, l’uomo (che davanti alle forze dell’ordine ha ammesso le proprie responsabilità) è stato inoltre trovato in possesso di un accendino e tre accendifuoco.