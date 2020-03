Sono 175 le persone risultate positive al test sul Coronavirus in Piemonte, questo il dato comunicato dalla Regione. I pazienti ricoverati sono 118, dei quali 36 in terapia intensiva: 7 ad Asti, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 4 al Giovanni Bosco, 4 al San Luigi di Orbassano, 3 alle Molinette di Torino, 1 al Alessandria, 1 al Maria Vittoria di Torino, 1 a Biella, 1 al Martini, 1 a Cuneo, 1 al Mauriziano di Torino. Altre 52 persone sono in isolamento domiciliare, mentre sono cinque i decessi. Finora sono 918 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 644 dei quali sono risultati negativi. (LIVE)

La situazione in Piemonte

Riaperto il pronto soccorso di Novi Ligure

Il pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo a Novi Ligure (Alessandria) è stato riaperto e l'intera struttura sta tornando, dopo la sanificazione, alla normalità. Lo ha reso noto il sindaco, Gian Paolo Cabella. "Alle donne e agli uomini impegnati senza sosta per rimettere in sicurezza la struttura ospedaliera – ha detto il primo cittadino - va la riconoscenza della città. È in questi momenti che si apprezza veramente un'organizzazione che in silenzio, con costanza e professionalità, si fa garante della tutela della salute dei cittadini. Tuttavia è doveroso avvertire che non bisogna abbassare la guardia: il rischio di contagio è sempre molto presente".

Ad Acqui Terme tenda pre-triage davanti a casa di cura

Una tenda pre-triage è stata predisposta in prossimità di Villa Igea, casa di cura ad Acqui Terme (Alessandria), per la gestire l'emergenza Coronavirus. La notizia è stata diffusa dal Comune. Villa Igea è una struttura sanitaria polispecialistica, accreditata con il Sistema sanitario nazionale. La protezione civile cittadina sta verificando tutte le disposizioni cautelative per i pazienti e il personale dei centri poli-ambulatoriali più conosciuti.