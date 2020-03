Coronavirus in Piemonte, il Comune di Torino rinvia tutti i concorsi

A causa dell’emergenza Coronavirus il Comune di Torino ha deciso di rinviare i concorsi pubblici. Rimandate a giugno le prove preselettive per Istruttore Amministrativo e Dirigente, che avrebbero dovuto tenersi a marzo. La decisione, spiegano da Palazzo Civico, "è stata presa per adeguare i livelli di sicurezza e prevenzione a salvaguardia della salute pubblica" e "per non precludere la possibilità di partecipare alle prove ai candidati che risiedono nella zone maggiormente interessate dall'epidemia Coronavirus". Per partecipare alla selezione sono arrivate domande da tutta Italia.

Le date

Si terranno quindi il 9, 10, 11 giugno le prove preselettive per i 100 posti da Istruttore Amministrativo, per i quali concorrono 14.455 persone, e il 18 giugno le prove per i 12 posti da Dirigente Area amministrativa, posizione per la quale sono pervenute 1.070 domande. Rinviati anche i colloqui per la selezione di 35 insegnanti di scuola materna.