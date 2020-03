Alessandria, stipulano contratto energia con dati altrui: due denunce

Un 30enne - già noto alle forze dell’ordine - e una 26enne, entrambi di San Cipriano d'Aversa (Caserta), sono stati denunciati dai carabinieri di Ticineto (Alessandria) per falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa in concorso. I due avrebbero infatti richiesto una voltura per la fornitura di energia elettrica, stipulando indebitamente un contratto con i dati di un uomo residente a Pomaro, nell’Alessandrino. Quest’ultimo è venuto a conoscenza dei fatti solo quando si è visto recapitare dall'azienda fornitrice fatture di consumi non pagate per 1000 euro, fino al novembre 2018.