In vendita nell’outlet vestiti di marca rubati: 3 denunce nel Canavese

Tre persone sono state denunciate nel Canavese dai carabinieri in quanto gestori di un outlet di abbigliamento in cui venivano messi in vendita capi rubati. E’ successo a Candia, in provincia di Torino. Gli abiti, venduti a prezzi concorrenziali, erano tutti firmati. Nel magazzino del negozio i carabinieri hanno trovato vestiti rubati per un valore di oltre 12mila euro.