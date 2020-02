Torino, affittava una casa-vacanza che non esisteva: denunciato 40enne

Un 40enne residente a Napoli è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Susa per aver truffato alcuni turisti che avevano risposto a un suo annuncio online, nel quale metteva in affitto una casa-vacanza al Sestriere (Torino) che non esisteva. Le vittime, infatti, dopo aver versato una caparra di 500 euro su un conto intestato - come accertato in seguito - a un prestanome, si sono accorte che l’avviso apparso su internet era stato rimosso. I carabinieri hanno dunque avviato le indagini, scoprendo che il 40enne aveva inserito annunci analoghi per appartamenti fittizi in zone di mare della Romagna, della Liguria e della Toscana.