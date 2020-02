Coronavirus, raduno abusivo di motocross nel Novarese: un denunciato

I carabinieri forestali, lunedì 24 febbraio, hanno scoperto a Fara Novarese (in provincia di Novara) un raduno di motocross, organizzato nonostante i divieti imposti in tutto il territorio italiano per via del coronavirus (LA DIRETTA – LO SPECIALE). L’ideatore, un italiano residente in provincia di Varese, è stato denunciato per inosservanza di provvedimento delle autorità. I militari hanno inoltre fatto sapere che nella giornata odierna è stata impedita un’altra iniziativa analoga.

L’intervento dei carabinieri forestali

Le forze dell’ordine erano intervenute in seguito a diverse segnalazioni circa la presenza di moto da cross in un'area boschiva tra Sezzano e Fara Novarese. I carabinieri forestali hanno individuato e identificato quattro persone, tutte di nazionalità tedesca (che avevano anche cercato inutilmente di allontanarsi), e le hanno multate per 340 euro. Gli agenti hanno svolto accertamenti all'interno del paese, scoprendo un'altra trentina di motociclisti.