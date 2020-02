Torino, camionista morto in casa: corpo scoperto dopo tre mesi

Il 50enne Patrizio Gioelli, un autotrasportatore che spesso lavorava al confine con la Francia, è morto in completa solitudine, tre mesi fa, all’interno della propria abitazione situata al quinto piano di un condominio a None (in provincia di Torino), nel Pinerolese. Il suo corpo è stato ritrovato soltanto ieri dai carabinieri. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo. Dagli accertamenti del medico legale, è emerso che il camionista sarebbe deceduto per cause naturali.