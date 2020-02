Disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico da parte delle imprese esterne di pulizia, consegna di salviette umidificate a base di alcol ai controllori dei biglietti su bus, tram, metro e treni, aumento del ricambio d'aria in metropolitana attraverso il circuito forzato alimentato da bocchette esterne, disposizioni per effettuare i controlli a terra e non sulle vetture. Sono alcune delle misure concordate nella riunione che si è svolta questa mattina alle 7,30 presso la Direzione Gtt con la partecipazione del vertice e del medico aziendale per esaminare la situazione in relazione al Coronavirus. (LIVE)

Le misure sui mezzi di Torino

Nei punti di contatto con il pubblico (centri di servizio al cliente, ufficio pagamento sanzioni, stazioni della metropolitana, biglietterie di stazione fisiche e automatiche) sarà potenziata la disinfezione e saranno adottate misure per evitare l'affollamento degli uffici. Gtt contribuirà inoltre alla comunicazione al personale degli uffici e ai clienti, del decalogo di regole di prevenzione emanato dal Ministero della Salute. Sono stati avviati contatti con i sindacati per condividere il piano d'azione. Le misure saranno applicate fino a sabato 29 e "si adegueranno all'evoluzione della situazione e alle nuove disposizioni che potranno essere emanate dalle autorità competenti".