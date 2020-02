Corriere della droga fermato nel Novarese: arrestato 70enne

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trecate (Novara) mentre, diretto a Biella, stava trasportando due etti di cocaina. Il 70enne, L.M. Già noto alle Forze dell'ordine, ha cercato di giustificarsi spiegando che si sarebbe solo prestato a far da corriere in cambio di 500 euro. L'anziano è stato trasportato in carcere a Novara dove, alla presenza del difensore, si è tenuta l'udienza di convalida. Già condannato a tre anni di reclusione nel 2019 per lo stesso reato non avrebbe mai sospeso l'attività di corriere: era stato arrestato mentre trasportava un chilo di hashish a gennaio di quest'anno. Le indagini ora sono in corso per individuare chi ha incaricato il biellese di trasportare lo stupefacente.