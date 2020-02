Canelli, esplode una bombola di gpl in casa: danni ma nessun ferito

Un incendio è scoppiato in una palazzina a Canelli, in provincia di Asti, a causa dell'esplosione di una bombola di gpl sul balcone di un'abitazione. La forza della deflagrazione è stata avvertita in buona parte del comune astigiano, ma nessuna persona è rimasta ferita. L'esplosione ha arrecato danni allo stabile e mandato in frantumi i vetri di altre abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la palazzina.