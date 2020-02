Coronavirus, rinviata anche Torino-Parma

Adesso è ufficiale: per l'emergenza Coronavirus oggi si ferma lo sport anche a Torino. La partita di Serie A tra i granata e il Parma è stata rinviata a data da destinarsi. Lo conferma anche il club piemontese su Twitter. Nella tarda serata di ieri erano state rinviate Atalanta-Sassuolo; Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria a San Siro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le altre gare rinviate

Non solo la Serie A, ma anche la Lega Pro ha rinviato delle partite. Questo "con lo scopo di rendere meno gravosa per le istituzioni e autorità locali l'attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società la corretta gestione del prossimo turno di campionato, in programma mercoledì 26, ha disposto il rinvio di cinque gare del turno infrasettimanale in Lombardia e Veneto. Si tratta di Albinoleffe-Monza, Como-Alessandria, Pergolettese-Carrarese, Pro Patria-Olbia e L.R. Vicenza-Piacenza", come fa sapere il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.