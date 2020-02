Torino, inghiotte la droga per sfuggire ai controlli: arrestato

Per sfuggire ai controlli ha ingoiato 36 dosi di stupefacente, per oltre 20 grammi di cocaina. Il pusher, un 43enne di origine senegalese, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti delle pattuglie "Falco" della Squadra Mobile, impegnati in un servizio antidroga, l'hanno intercettato in via Montanaro. Nel suo appartamento, i poliziotti hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione, il materiale per il confezionamento di singole dosi, oltre 5.000 euro in contanti nascosti sotto il materasso.