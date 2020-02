Coronavirus, non subirà modifiche il programma del Carnevale di Ivrea

Non subirà modifiche, per il momento, il programma dello Storico Carnevale di Ivrea: lo rende noto la Fondazione organizzatrice "facendo seguito alle notizie diffuse in merito ai casi di Coronavirus nel nord Italia". Proprio durante questo fine settimana è previsto il momento clou della storica manifestazione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

"Costante contatto con le autorità"

"La Fondazione dello Storico Carnevale - fanno sapere da Ivrea - informa di essere in costante contatto con tutte le autorità preposte, in particolare Asl, Comune di Ivrea, Regione Piemonte e Protezione Civile. In mancanza di ulteriori sviluppi la manifestazione non subirà modifiche e si svolgerà nel pieno rispetto del programma". Eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza.