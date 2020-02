Scoperta una serra di marijuana a Biella: arrestato un 31enne

Un 31enne residente a Biella è stato arrestato dalla polizia dopo che gli agenti hanno scoperto, in una casa in fase di ristrutturazione, una vera e propria serra di marijuana curata dall’uomo, composta da 51 vasi contenenti piante di varie dimensioni e organizzata per le colture idroponiche. I poliziotti hanno anche rinvenuto il materiale necessario per la preparazione e il confezionamento delle dosi di stupefacente. L’uomo è stato condotto in carcere.