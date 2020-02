Torino, sequestrati 160mila giochi e trucchi di Carnevale pericolosi

La guardia di finanza di Torino è intervenuta in uno store di Grugliasco (nel Torinese) per sequestrare oltre 160mila articoli di Carnevale potenzialmente pericolosi. Il locale, gestito da un imprenditore di origini cinesi, è stato denunciato per contraffazione e contrabbando: rischia sanzioni sino a 180mila euro.

Il sequestro

Tra gli articoli sequestrati c’erano abiti di Carnevale, giocattoli e capi di abbigliamento riportanti noti brand e destinati ai più piccoli. Il materiale era tutto rigorosamente falso e di dubbia origine, come la provenienza dei giochi. Centinaia anche i cosmetici requisiti, in particolare i noti “kit truccabimbi”. Nel corso delle perquisizioni, i finanzieri hanno anche rinvenuto oltre 800mila filtri per il confezionamento di sigarette per i quali la vendita è consentita solo alle rivendite autorizzate in possesso della licenza.