Nascondeva droga in casa, arrestate due persone nel Torinese

Due uomini di 23 e 39 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. L'episodio è accaduto la notte scorsa a San Martino Canavese, in provincia di Torino. Sequestrati 391 grammi di cocaina, sette grammi di crack, strumenti per il taglio e il confezionamento e cinque bilancini di precisione, oltre a 745 euro in contanti. Da quanto accertato durante le indagini, i due vendevano e confezionavano la droga in casa: il 23enne è stato arrestato mentre preparava le dosi di cocaina.