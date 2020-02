Cherasco, scontro frontale con un'auto: morto motociclista di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni di Bra, in provincia di Cuneo, è morto all'ospedale Cto di Torino a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Cherasco, nel Cuneese. Il giovane era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto lungo via Stura. Trasferito in elisoccorso a Torino, è morto in ospedale.