Due letterine di ringraziamento rivolte alla polizia, con tanto di cuoricini e un elenco di sogni per il futuro. A scriverle sono stati due bambini che si sono recati presso il commissariato Mirafiori in via Olivero, a Torino, insieme alla madre che ha deciso di denunciare l'ex marito. L’uomo, non accettando la fine della relazione, l'avrebbe spesso minacciata e aggredita, anche davanti ai figli.

Le lettere dei bimbi

Mentre la madre era intenta a parlare con gli agenti, i piccoli hanno chiesto fogli e matite colorate e hanno scritto due letterine: "Da grande vorrei essere pediatra, dottoressa, veterinaria, insegnante, preside di una scuola e poliziotto (per aiutare le persone come fate voi). Grazie per aver aiutato le persone. Siete i migliori poliziotti che abbia mai conosciuto". La donna che ha denunciato l’ex marito ha deciso di lasciare i testi al commissariato come regalo.