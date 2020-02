Snowboarder muore durante una discesa fuoripista nell'Ossola

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente di montagna avvenuto mentre affrontava un fuoripista con il proprio snowboard a Ciamporino, in valle Divedro, nell'Ossola. La vittima, M.A., era originaria di Domodossola (Vco). A lanciare l’allarme sono stati gli amici del 48enne quando, aspettandolo a valle, non lo hanno visto arrivare.

Il recupero della salma

Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorso alpino e l’uomo è stato rinvenuto alla base di un salto di roccia, dal quale la vittima era precipitata. Per il 48enne non c’è stato nulla da fare: la salma è stata recuperata con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e portata in eliambulanza all'obitorio.

L'incidente di oggi è avvenuto nella stessa zona in cui ieri è stato tratto in salvo un altro snowboarder, rimasto bloccato sulle rocce a strapiombo.