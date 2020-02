Morto di anoressia a 20 anni, i genitori: "Mancano strutture adeguate"

"Non ci sono in Italia strutture pubbliche adeguate per la cura dell'anoressia". E' quanto denunciano i genitori di un ragazzo di vent'anni torinese morto all'inizio di febbraio. Il caso era stato riferito dall'edizione torinese de 'La Stampa' ed è stato ripreso oggi dal 'Corriere Torino' e da 'la Repubblica'. "Le istituzioni - ha detto il padre del ragazzo - devono muoversi: prima con la prevenzione nelle scuole e poi investendo nella sanità. Mancano anche i percorsi di sostegno alle famiglie".

La malattia

Il giovane, che non mangiava più, è spirato nel sonno: è stato trovato nel letto di casa. Aveva cominciato a soffrire della malattia a 14 anni. Dopo un periodo di cura in una clinica specializzata in Valle d'Aosta era guarito, ma a 18 anni ha avuto una ricaduta che è andata sempre più aggravandosi, fino al decesso due anni dopo.