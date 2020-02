Un alpinista è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, in codice rosso per le numerose fratture riportate, dopo essere stato rinvenuto stamattina alla base di una cascata di ghiaccio in alta valle Varaita, a Bellino in provincia di Cuneo.

L'incidente

Il soccorso è stato compiuto alla cascata Ciucchinel, a 1800 metri di quota. Secondo quanto ricostruito, l'alpinista sarebbe precipitato per circa 100 metri durante uno dei passaggi conclusivi della scalata.