Volpiano, incidente sulla A5 Torino-Aosta: morto 26enne

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A5 Torino-Aosta, nelle vicinanze dello svincolo di Volpiano, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni del 118, il giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guard rail. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due vetture, i cui conducenti sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per gli accertamenti.