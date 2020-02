Salussola, mano incastrata in un macchinario: operaia ferita

Una donna di 53 anni è rimasta gravemente ferita mentre stava lavorando in un'azienda tessile a Salussola, in provincia di Biella. L'operaia è rimasta incastrata con la mano in una macchina in movimento. È stata soccorsa dai colleghi e poi trasportata di urgenza in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto.

L'intervento chirurgico

In seguito, vista la gravità della situazione, è stata trasferita con l'elisoccorso al Cto di Torino dove è stata sottoposta a intervento chirurgico di ricostruzione della mano. L'operazione è tecnicamente riuscita e l'operaia dovrebbe guarire in 90 giorni, salvo complicazioni. Il personale dello Spresal sta ricostruendo l'incidente.