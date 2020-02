Scivola in un dirupo, morta un'anziana in Valle Vigezzo

Il cadavere di una donna di 80 anni è stato recuperato dal soccorso alpino della Valle Vigezzo in un dirupo su un sentiero di Dissimo, piccola frazione di Re. A dare l'allarme i famigliari, preoccupati di non aver visto rientrare a casa l'anziana, che era andata ad accudire il bestiame in una stalla poco sopra il paese. Sarebbe scivolata compiendo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare.