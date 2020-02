Vercelli, minaccia la figlia con un coltello: in carcere una 35enne

Alla fine sono scattate le manette per una 35enne dominicana residente a Vercelli, accusata di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e già sottoposta all’obbligo di firma in Questura dopo aver aggredito, lo scorso dicembre, alcuni agenti intervenuti in casa per una violenta lite con il marito. La misura cautelare è stata aggravata con la custodia in carcere a seguito di un altro episodio di violenza domestica, questa volta nei confronti della figlia, minacciata di morte con un coltello da cucina dalla madre.