Trovato un cadavere a Varallo Sesia, accertamenti in corso

Questa mattina in via Beato Giacobini a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni. La scoperta è stata fatta da un passante che transitava in zona. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alle cause del decesso. Secondo i primi rilievi potrebbe essere legato a una caduta dal muro della Collegiata di San Gaudenzio. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118.