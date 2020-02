Gregge attaccato a San Raffaele Cimena, cinque pecore morte

Gli agenti faunistico-ambientali di Torino sono intervenuti a San Raffaele Cimena dopo l'attacco a un gregge che ha provocato la morte di cinque pecore e al ferimento di un'altra. L'attacco, probabilmente commesso da uno o più lupi, è avvenuto il 9 febbraio all'interno di un terreno. Sulla recinzione sono stati ritrovati alcuni peli, utili per individuare la specie. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte degli agenti, in collaborazione con il personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, per analizzare il Dna della specie predatrice.