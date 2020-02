Auto incastrata in un canale tra Barge ed Envie, soccorse due persone

Salvate dai vigili del fuoco due persone rimaste incastrate con l'auto in un canale tra Barge ed Envie, in provincia di Cuneo. I due viaggiavano a bordo di una vettura che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada incastrandosi in un canale, tra il muro di una casa e un muretto di cemento. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tettuccio dell'abitacolo per estrarre i due dalle lamiere. Una volta in salvo, feriti ma non in gravi condizioni, sono stati affidati alle cure del 118.