Mondovì, agricoltore 60enne muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia questa mattina a Mondovì, nel Cuneese, dove un uomo di 60 anni, Valerio Pagliano, è morto travolto dal suo trattore. L’agricoltore aveva da poco messo in moto il mezzo e, in attesa che si scaldasse il motore, era sceso a terra. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, il trattore si è messo in movimento, schiacciando il sessantenne contro il muro di un capannone.

Vani i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo si sono rilevati vani e il medico di servizio non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei militari dell’Arma e dei tecnici dei Servizi di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro (Spresal).