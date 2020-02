Si è concluso con un rocambolesco incidente l’inseguimento che quest’oggi ha avuto luogo lungo corso Lecce, a Torino. Un’Audi TT bianca, sulla quale viaggiavano due persone, si è ribaltata all’angolo con via Medici mentre cercava di seminare una volante di polizia. Dopo l’incidente, un uomo è riuscito a fuggire, mentre l’altro è stato soccorso dagli agenti e la sua posizione è ora al vaglio della Questura.

Non chiari i motivi della fuga

Gli agenti avevano imposto l’alt al conducente in zona Santa Rita ma l’uomo non ha rispettato l’ordine, fuggendo. Al momento non si conoscono i motivi del gesto: dai primi aggiornamenti, infatti, il veicolo non risulta rubato e al suo interno non sono state trovate armi o droga.