Alessandria, clienti litigano e titolare del locale spara: un ferito

In provincia di Alessandria, a Pontecurone, quattro persone (di origine albanese) hanno litigato in un bar e uno dei titolari ha sparato ferendone uno alle gambe e a una mano. Il ferito è stato portato in ospedale, mentre l'autore del gesto è stato individuato dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i quattro avevano avuto un alterco per futili motivi. Il titolare ha fatto ritrovare l'arma ai carabinieri. Al momento, si sta valutando se procedere per tentato omicidio.