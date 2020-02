Incidente sulle Alpi Cuneesi, donna precipita per 300 metri e muore

Tragedia quest’oggi verso le 12 in val Vermenagna, sulle Alpi del Cuneese. Una donna di 45 anni, residente a Busca, è morta dopo essere precipitata per 300 metri mentre stava salendo sulla vetta del monte Frisson, a Vernante, insieme ad altre tre persone. Sono stati proprio i suoi compagni di cordata a lanciare immediatamente l'allarme, ma per l’escursionista non c’era più niente da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita della 45enne, che è stato trasportato a valle dall'elicottero del 118 decollato dall'aeroporto di Levaldigi.

Ferito uno scalatore 23enne

Sempre oggi, un altro incidente in montagna si è verificato alla falesia di Frachiamo, appena sopra Sparone, dove un ragazzo di 23 anni, residente a Ciriè (Torino) è rimasto ferito a seguito di una caduta avvenuta durante un'arrampicata sulla roccia. Il giovane è stato soccorso da alcuni amici che hanno poi dato l’allarme contattando il 112. Sul poso sono intervenuti i volontari del soccorso alpino e i medici del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo in elicottero all'ospedale di Ciriè. Il 23enne ha riportato contusioni e traumi, ma non è in pericolo di vita.

